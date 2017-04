Francia: morto scialpinista italiano su massiccio Ecrins

(ANSA) - AOSTA, 10 APR - Uno scialpinista piemontese di 59 anni è morto domenica mattina a seguito di un incidente sulle Alpi francesi. La notizia si è appresa solo oggi. Poco dopo mezzogiorno l'uomo, con un amico, stava scendendo la parete Nord del Pic du Casset (3.176 metri di quota), nel massiccio des Ecrins, quando è caduto per un dislivello di circa 1.000 metri. "Sono finiti in un canale che a un certo punto si restringe, due o tre metri al massimo. In quel punto uno ha urtato con gli sci le rocce sul bordo, ha perso l'equilibrio ed caduto, iniziando a rotolare lungo il versante", spiega all'ANSA un portavoce del Pghm di Briancon. "L'altro sciatore, dietro di lui, è finito sopra uno sci che la vittima aveva appena perso. In quel momento ha sentito le urla e ha visto la caduta, quindi ha dato l'allarme", aggiunge il gendarme. "L'incidente - sottolinea - è avvenuto a 2.800 metri, abbiamo recuperato il corpo a 1.800-2.000 metri: era arrivato in fondo alla parete. L'amico, illeso, invece era fermo a metà del canale". (ANSA).