Prostituta uccisa dopo un rapporto: fermato un 42enne italiano

M.D, lodigiano 42enne, fermato con l’accusa di avere ucciso ieri all’alba una donna di 65 anni al termine di un rapporto sessuale a pagamento, era già stato denunciato alle forze dell’ordine per violenze in famiglia.

Due anni fa sua moglie aveva sporto denuncia dopo essere stata picchiata e aver assistito anche a soprusi sui figli. Proprio per questo la donna si era separata dal marito.

Gli inquirenti hanno potuto appurare che da tempo l’uomo girava con in tasca nel giubbotto un coltello da cucina dalla lama di oltre 10 centimetri. Proprio con quest’arma, poi gettata dopo i fatti in un’aiuola spartitraffico e lì ritrovata dalla polizia, ha confessato di avere ucciso la donna.