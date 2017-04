Promessa sposa a 15 anni: procura indaga per maltrattamenti

(ANSA) - TORINO, 10 APR - Un fascicolo per maltrattamenti in famiglia è stato aperto dalla procura ordinaria di Torino in merito al caso della quindicenne di origine egiziana che ha denunciato di essere stata promessa in sposa dalla madre a uno sconosciuto di dieci anni più grande. La ragazza, dopo l'intervento della polizia e del tribunale per i minorenni, è stata affidata a una comunità tramite il Comune di Torino. La quindicenne, dopo avere tentato il suicidio, si era rivolta a un'amica, che l'ha incoraggiata a chiamare il Servizio 114 Emergenza Infanzia. (ANSA).