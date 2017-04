Le Pen, la Francia riavrà le frontiere

(ANSA) - PARIGI, 10 APR - In caso di una vittoria all'Eliseo "la mia prima misura sarà ripristinare le frontiere nazionali" della Francia: lo ha detto la candidata del Front National alle elezioni presidenziali, Marine Le Pen, intervistata dal Figaro online. Per lei, la Francia deve essere "padrona del proprio territorio". Le elezioni per la più importante poltrona di Francia si terranno in due turni il 23 aprile e il 7 maggio.