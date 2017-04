College gratis per basso reddito a Ny

(ANSA) - NEW YORK, 10 APR - Lo stato di New York approva il college gratuito per le famiglie a basso reddito. Lo ha annunciato il governatore Andrew Cuomo, artefice dell'iniziativa. Questa sorta di mini rivoluzione interesserà i nuclei familiari con un reddito inferiore a 125/mila dollari e non copre le spese per l'alloggio. "Il college - ha spiegato Cuomo - è oggi ciò che era il liceo 50 anni fa. Se sei giovane e vuoi costruirti una carriera è necessario avere un'istruzione universitaria". L'iniziativa interesserà quasi un milione di famiglie, è stata inclusa nell'ultima proposta di bilancio e si stima costerà 163 milioni di dollari. Il progetto di Cuomo ha però messo in allarme le università private, le quali temono un esodo di studenti verso un'università gratuita.