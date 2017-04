Sicurezza: massima attenzione a Roma per feste Pasqua

(ANSA) - ROMA, 10 APR - Massima attenzione nella Capitale per le festività di Pasqua alla luce dell'allerta terrorismo e in particolare dopo i recentissimi attentati in Svezia e Egitto. Super sorvegliato il centro storico, con un rafforzamento dei controlli dei varchi di accesso in centro, sia per auto che per mezzi pesanti adibiti al carico e scarico merci, sia nelle zone in cui si svolgeranno gli eventi religiosi, come l'area del Colosseo in occasione della via Crucis di venerdì sera - quando la fermata della metri Colosseo sarà chiusa - e piazza San Pietro per la messa di domenica. Oggi in prefettura si è svolta una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza mentre in settimana ci sarà un Tavolo tecnico in Questura in cui verranno messi a punto nel dettaglio le misure di sicurezza per il fine settimana in cui nella Capitale è previsto l'arrivo di numerosi turisti. Presidiati, per questo, anche aeroporti, porti e stazioni.