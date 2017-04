Pa: assenteismo Ibc, Regione E-R sospende un dipendente

(ANSA) - BOLOGNA, 10 APR - La Regione è già al lavoro per fare chiarezza sulla vicenda dei presunti inadempimenti di servizio da parte di alcuni dipendenti dell'Istituto dei beni culturali dell'Emilia-Romagna (Ibc), filmati da 'Striscia la notizia' entrare nel luogo di lavoro, la sede di Bologna, timbrare il cartellino di presenza per poi allontanarsi dalla sede stessa apparentemente per attività estranee alle proprie mansioni. Già oggi a uno dei dipendenti dell'Ibc è stata notificata la sospensione dal servizio e dallo stipendio. "Non voglio far passare un solo giorno - afferma Bonaccini - senza che si faccia tutto quanto necessario per stabilire la verità. L'ho già detto e lo confermo: se i fatti saranno accertati, saremo inflessibili nel punire i responsabili. E' l'unica cosa giusta da fare, anche per tutelare l'immagine dell'Ente e dei tantissimi dipendenti che lavorano con professionalità e correttezza". (ANSA).