Consip: Renzi, verità verrà galla, fiducia in giustizia

(ANSA) - ROMA, 10 APR - "È molto strano quello sta avvenendo ma ho totale fiducia nella magistratura. Non abbiamo nulla da nascondere. Sarebbe facile per me venire qui oggi e dire, essendo in corso un'indagine per falso, 'avete visto...', niente di tutto questo, chiedo come cittadino che tutti abbiano totale fiducia nella magistratura e lo dico oggi che è più facile di due mesi fa perché credo che la verità viene sempre a galla". Così Matteo Renzi a Porta a Porta.