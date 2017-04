M5s: Blog Grillo, Cassimatis non è e non sarà candidata

(ANSA) - ROMA, 10 APR - "Marika Cassimatis è stata sospesa e la votazione del 14 marzo è stata annullata, pertanto la stessa non è né sarà candidata con il MoVimento 5 Stelle a Genova alle elezioni dell'11 giugno". Così il M5s sul blog di Beppe Grillo in cui si commenta la sentenza del Tribunale di Genova. "Non possiamo non rilevare come in nessun passo della predetta sentenza si sostenga che la Cassimatis è la candidata sindaco del MoVimento 5 Stelle, come lei ha affermato".