Ucciso da branco: fermata terza persona

(ANSA) - ROMA, 10 APR - Michel Fortuna, 24 anni, è stato fermato dalla procura di Frosinone nell'ambito dell'inchiesta sul pestaggio e la morte di Emanuele Morganti, avvenuta ad Alatri il 26 marzo. Secondo quanto si è appreso, Fortuna è stato fermato a casa di parenti dai carabinieri di Frosinone e di Alatri. E' la terza persona arrestata dopo i fratellastri Mario Castagnacci e Paolo Palmisani. Secondo il procuratore Giuseppe De Falco, che coordina l'inchiesta sull'uccisione di Emanuele Morganti, la terza persona appartenente al branco fermata oggi sarebbe molto pericolosa e avrebbe avuto un ruolo attivo nelle fasi del'aggressione. "Il decreto di fermo - spiegano i carabinieri di Frosinone - si è reso necessario alla luce della rilevantissima pericolosità desumibile dal comportamento gravissimo posto in essere, in ragione del concreto pericolo che il fermato potesse darsi alla fuga nonché per prevenire il concreto rischio di inquinamento di prove dichiarative".