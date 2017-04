Siria: Trump parla con May e Merkel,'sostegno per decisione'

WASHINGTON - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha parlato in queste ore con la primo ministro britannica Theresa May e la cancelliera tedesca Angela Merkel, che hanno espresso sostegno per la decisione di colpire la Siria in risposta all'uso di armi chimiche da parte del paese la scorsa settimana. Lo fa sapere la Casa Bianca. Trump ha tenuto due separate conversazioni telefoniche con May e Merkel, i leader si sono detti concordi sull'importanza di ritenere Assad responsabile per il suo operato.