Una forte esplosione è avvenuta pochi minuti fa a Diyarbakir, 'capitalè curda nel sud-est della Turchia. Lo riferiscono media locali. Sul posto sono giunti diversi mezzi di polizia e ambulanze. Al momento le cause dell’esplosione, udita in diverse zone della città, non sono chiare. Dal luogo dello scoppio si è alzata una fitta colonna di fumo.