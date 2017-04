(ANSA) - GENOVA, 11 APR - Il direttore provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Genova, Walter Pardini, è stato arrestato questa mattina dalla Guardia di finanza. Il funzionario è accusato di corruzione. L'inchiesta è stata coordinata dal procuratore aggiunto Vittorio Ranieri Miniati. Perquisizioni in corso nel suo ufficio in via Fiume.