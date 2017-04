Killer ricercato: cappellano carcere Ferrara, costituisciti

(ANSA) - FERRARA, 11 APR - "Ti supplichiamo: costituisciti e reintegrati in una compagnia ecclesiale piena di accoglienza e di perdono. Noi ti chiamiamo fratello, e per sempre, e ti chiediamo di consegnarti ed evitare altre irreparabili tragedie e scontri". E' la lettera-appello al killer in fuga, Igor alias Norbert, firmata dal cappellano del carcere di Ferrara, don Antonio Bentivoglio, e dai catechisti della casa circondariale. Fu don Bentivoglio a battezzare il serbo in carcere con il nome di Ezechiele. "Ci siamo conosciuti in carcere dove abbiamo condiviso un luogo di verità e di perdono che si chiama Chiesa. Questo bene può essere negato? Evidentemente tu lo stai negando. E quindi é stato tutto inutile? Assolutamente no, perché rimane in ogni istante la possibilità di ripresa. Dio ti ha creato per il bene, per amare e essere amato. Il male e il dolore che hai causato alle vittime, alle loro famiglie, e a tutta la nostra gente, non sarà recuperabile, ma ti scongiuriamo di riaprire la tua vita al mistero di Cristo". (ANSA).