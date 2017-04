Fonsai: giudici, Ligresti sapeva di carenze riserve

(ANSA) - TORINO, 11 APR - Salvatore Ligresti era "a piena conoscenza" dei problemi connessi alla carenza delle riserve di Fonsai. Lo scrive il tribunale di Torino nelle motivazioni della sentenza con cui l'11 ottobre 2016 ha condannato l'ingegnere a 6 anni di carcere. I giudici hanno messo in rilievo il "ruolo egemonico e padronale" di Ligresti nella compagnia: nonostante fosse solo presidente onorario e azionista di riferimento, era l'"abituale referente e ispiratore dell'attività degli amministratori di diritto". Il tribunale ha condannato Jonella Ligresti, figlia di Salvatore, a 5 anni e 8 mesi, l'ex amministratore delegato Fausto Marchionni a 5 anni e 3 mesi, l'ex revisore Riccardo Ottaviani a 2 anni e 6 mesi. Erano stati assolti l'ex vicepresidente Antonio Talarico e l'ex revisore Ambrogio Virgilio. La procura contestava le false comunicazioni sociali e l'aggiotaggio per la sottovalutazione di una voce del bilancio, la riserva sinistri, per circa 600 milioni.