(ANSA) - CATANIA, 11 APR - "La vicenda Consip e le sue irregolarità sono emerse anche grazie all'attenzione della magistratura e la fiducia nella giustizia non va messa in discussione. È una vicenda nella quale non posso, e né voglio entrare, se non per dire che è una vicenda, per il profilo emerso, inquietante". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, a Catania, commentando i risvolti del caso Consip.