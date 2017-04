(ANSA) - BAGHDAD, 11 APR - L'Isis ha perso oltre i tre quarti del territorio iracheno che aveva conquistato dall'estate del 2014: lo ha reso noto il portavoce dell'Esercito Yahya Rasool sottolineando che il gruppo controlla attualmente meno di 30.000 chilometri quadrati in Iraq - pari al 6,8% del totale - rispetto a un picco di oltre il 40%. Negli ultimi 12 mesi l'Isis ha accusato pesanti sconfitte sia in Siria, sia Iraq: in particolare, e' stato estromesso dalla parte est di Mosul a gennaio e secondo Rasool oltre la metà della parte ovest della città e' già stata riconquistata.