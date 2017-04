Killer ricercato: oggi i Ris di Parma al lavoro sul materiale ritrovato nel Fiorino

Un accertamento tecnico urgente al Ris di Parma, alla presenza delle parti, sugli oggetti lasciati dal ricercato nel Fiorino rubato e abbandonato sabato scorso nelle campagne di Molinella e sul materiale repertato a Budrio, dove è stato commesso l’omicidio del barista Davide Fabbri. L’accertamento irripetibile è stato disposto dalla Procura per oggi e l’avviso è stato notificato al difensore della famiglia di Fabbri, l’avvocato Giorgio Bacchelli, e al difensore d’ufficio di Norbert Faher alias Igor Vaclavic, l'avvocato Cesare Pacitti del foro di Bologna.

Pacitti era stato nominato anche quando il fascicolo del Pm Marco Forte era ancora contro ignoti, in vista dell’autopsia. Poi l’inchiesta per omicidio è diventata contro una persona nota, il 41enne di origine serba dai molti alias, in seguito al racconto di testimoni che hanno detto di aver visto e riconosciuto il ricercato a volto scoperto, prima del delitto nel bar-tabaccheria.

Al centro dell’accertamento tecnico, dunque, oggetti come la bicicletta e il giubbotto dell’indagato, con tracce di sangue. Uno degli obiettivi è comparare il Dna isolato a Budrio con quanto repertato a Molinella, oltre che lavorare sulle impronte digitali. «Siamo in attesa dello sviluppo delle indagini e degli esami da parte del Ris», si è limitato a dire il difensore d’ufficio.