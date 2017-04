Operai in cisterna acido: restano gravi i due intossicati

(ANSA) - TORINO, 11 APR - Restano gravi le condizioni di Riccardo Pergola e Fabrizio Dicosta, i due uomini che ieri mattina sono rimasti intossicati da inalazioni di acido cloridrico nella ditta ZincoPlating di Moncalieri (Torino). Pergola era impegnato nella pulitura di una vasca per la zincatura, quando si è sentito male e si è accasciato sul fondo. Dicosta, responsabile dell'azienda, ha tentato di salvarlo ed è rimasto anche lui intossicato. L'operaio specializzato è stato trasportato all'ospedale Cto di Torino, dov'è stato intubato e rimasto sotto osservazione tutta la notte. Il responsabile è stato trasportato al Santa Croce di Moncalieri, anche lui in terapia intensiva. Nel frattempo continuano le indagini dei carabinieri e dei tecnici dello Spresal (Servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro), che cercano di far luce sulla vicenda e di capire se sono state rispettate tutte le misure di sicurezza. (ANSA).