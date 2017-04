Germania: arrestato sospetto terrorista vicino Lipsia

(ANSA) - BERLINO, 11 APR - Un 24enne marocchino è stato arrestato vicino Lipsia perché sospettato di preparare un attentato contro l'ambasciata russa a Berlino. Lo ha comunicato la procura di Dresda, responsabile del caso. L'uomo è stato fermato sabato in un centro di accoglienza per rifugiati di Borsdorf, un paese vicino Lipsia. Il 24enne è accusato anche di essere il responsabile di un allarme bomba contro una scuola di Borsdorf. L'istituto era stato evacuato a inizio febbraio, gli agenti non avevano ritrovato alcun esplosivo.