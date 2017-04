Venezuela: proteste anti Maduro anche nella notte

(ANSA) - CARACAS, 11 APR - Le proteste di piazza contro il governo di Nicolas Maduro sono proseguite durante la notte scorsa in varie città del Venezuela, con barricate, copertoni in fiamme sulle strade e scontri con le forze dell'ordine in almeno cinque stati. Secondo informazioni raccolte dalla stampa locale e diffuse principalmente dai social network, a El Paraiso (stato di Caracas), Los Teques (Miranda), Barquisimeto (Lara), Valencia (Carabobo), Maracay (Aragua) si sono registrate concentrazioni di manifestanti, blocchi stradali e cariche della polizia, mentre i vicini appoggiavano la protesta battendo pentole dalle loro finestre, nei cosiddetti "cacerolazos". Per fonti dell'opposizione, circa 200 persone sono rimaste ferite nelle manifestazioni antigovernative del lunedì. Il presidente dell'Assemblea Nazionale, Julio Borges, ha consegnato oggi una richiesta formale alla Guardia Nazionale perché rispetti il diritto di libera manifestazione.