Terremoto:Amatrice,iniziato puntellamento chiesa S. Agostino

(ANSA) - RIETI, 11 APR - Sono iniziate ad Amatrice le operazioni di puntellamento della Chiesa di Sant'Agostino, alle porte della zona rossa del comune reatino colpito dal sisma della scorsa estate. L'intervento, a cui stanno lavorando i Vigili del Fuoco, consentirà di mettere in sicurezza uno dei simboli di Amatrice risparmiato dal terremoto del 24 agosto. La Chiesa ha subito pesanti danni, anche in seguito alle scosse del 30 ottobre e del 18 gennaio scorso. Oltre al puntellamento dell'unica parete ancora in piedi, quella destra, attraverso un castello di tubi innocenti, le murature saranno rafforzare con iniezioni di malta speciale.