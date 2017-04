Consip: Tiziano Renzi, sviluppi inchiesta? 'Non dico nulla'

(ANSA) - FIRENZE, 11 APR - Tiziano Renzi in tribunale oggi a Firenze per la causa civile per diffamazione contro il direttore del Fatto Marco Travaglio, non ha voluto dire niente ne' su questa causa, ne', soprattutto, sugli sviluppi dell'inchiesta Consip che lo riguardano, in particolare rispetto alle accuse di falso ad uno degli investigatori: "No, no. Non dico nulla", ha replicato alle insistenze dei giornalisti. Parla invece il suo avvocato difensore Federico Bagattini: "C'è poco o nulla" contro Tiziano Renzi nell'inchiesta Consip e, riguardo alle accuse di falso mosse all'ufficiale del Noe per le modifiche nell'informativa, "registriamo con estrema soddisfazione - dice il legale - che un ulteriore, per noi apparente, indizio, cade, non c'è più. Ora ci troviamo sotto la soglia per una richiesta di rinvio a giudizio, quindi confidiamo nell'archiviazione".