Terrorismo: Unicef, Boko Haram usa sempre più bimbi kamikaze

(ANSA) - DAKAR, 12 APR - Il gruppo radicale islamico Boko Haram si serve sempre più spesso di bambini per realizzare i propri attacchi con ordigni esplosivi: e' quanto emerge da un rapporto dell'Unicef, secondo cui il numero di attentati messi a segno dall'inizio dell'anno già supera il totale del 2016. Per il Fondo Onu per l'infanzia, almeno 117 attacchi sono stati eseguiti da minori nella regione del bacino del lago di Ciad dal 2014: e in circa l'80% dei casi le bombe erano legate ai corpi di bambine che a volte venivano drogate prima della missione. Oggigiorno, ha commentato il direttore regionale dell'Unicef per l'Africa centrale e occidentale, Marie-Pierre Poirier, la sola presenza di bambini vicino a mercati e posti di blocco e' sufficiente per fare scattare l'allarme. Risultato: l'anno scorso circa 1.500 bambini sono stati fermati tra Nigeria, Cameroon, Niger e Ciad. "Questi bambini sono vittime, non colpevoli", ha detto Poirier: "Forzarli o ingannarli per commettere questi atti orribili e' deplorevole".