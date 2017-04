(ANSA) - ROMA, 12 APR - "La Russia da sola non è in grado di promuovere una transizione politica credibile in Siria e a tal fine serve il contro bilanciamento degli Stati Uniti che restano il nostro principale e insostituibile alleato nella regione e nel mondo". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Angelino Alfano, in un'informativa al Senato.