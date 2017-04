(ANSA) - ROMA, 12 APR - "Occorre chiedere a Putin di esercitare pressioni su Assad affinché rispetti in maniera vera e durevole il cessate il fuoco e ponga le condizioni minime per il rilancio negoziale. Ma, e questa è la linea venuta dal G7, senza antagonizzare o mettere nell'angolo Mosca", riconoscendone "il ruolo ineludibile e il riconoscimento degli interessi strategici" in Siria. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Angelino Alfano, in un'informativa al Senato.