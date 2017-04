Ratzinger: Muser, dottore della chiesa di oggi

(ANSA) - BOLZANO, 12 APR - "Joseph Ratzinger/Papa Benedetto è un dottore della chiesa del nostro tempo". Lo afferma il vescovo della diocesi di Bolzano e Bressanone Ivo Muser in una lettera inviata al Papa emerito in occasione del suo 90/o compleanno. "Umiltà, il coraggio di servire: secondo me - prosegue Muser - questa è la chiave che introduce alla personalità di Joseph Ratzinger, al suo pensiero, alla sua teologia, al suo incarico, al modo di essere stato il nostro Papa. Non per ultimo anche le sue dimissioni volontarie e consapevoli dall'incarico di Pontefice sono espressione di questo coraggio di servire", aggiunge Muser, ricordando tra l'altro il rapporto personale di Ratzinger "con il seminario maggiore e la città vescovile di Bresssanone, con la diocesi Bolzano-Bressanone e con l'Alto Adige che è, come egli stesso ha detto durante le sue ultime vacanze nel 2008, 'un prezioso tesoro di ricordi'".