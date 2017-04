(ANSA) - AVELLINO, 12 APR - Sgominata ad Avellino una pericolosa banda dedita ai furti in appartamento: cento i carabinieri della Compagnia del capoluogo irpino impegnati nell'operazione "madonna Nera", con l'ausilio di Unità cinofile e un elicottero del settimo Nucleo carabinieri di Pontecagnano (Salerno). I militari stanno eseguendo quattro misure restrittive, firmate dal Gip del Tribunale di Avellino su richiesta della locale procura, per furto aggravato. In corso numerose perquisizioni ad Avellino e in altri comuni limitrofi.