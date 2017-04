Terremoto: a Norcia si consegnano altre 35 casette

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 12 APR - A Norcia si consegnano, sabato mattina, altre 35 casette in legno e acciaio per fronteggiare l'emergenza abitativa post sisma. Fanno parte del primo blocco delle 63 in costruzione nella zona industriale, le rimanenti 28 saranno, invece, consegnate il 30 aprile. A comunicarlo è il sindaco Nicola Alemanno. "Con l'assegnazione delle 63 casette - ha sottolineato - si chiude la prima fase della consegna alle famiglie che hanno subito gravi danni alle loro abitazioni, già con il sisma del 24 agosto. È un altro risultato importante che inanelliamo, frutto del lavoro costante e continuo di tutte le istituzioni e lo ascriviamo tra le cose fatte. Con la stessa determinazione continuiamo a lavorare per dare le soluzioni a tutte quelle famiglie che hanno avuto gravi danni con il sisma del 30 ottobre scorso". In tal senso le aree dove realizzare le altre Sae (Soluzioni abitative di emergenza) - nel territorio di Norcia sono previste complessivamente circa 550 - sono state tutte individuate, adesso si tratta di far partire le opere di urbanizzazione. Finora le casette consegnate erano state 38, di cui 20 nel capoluogo e 18 nella frazione di San Pellegrino. (ANSA).