M5S: blog Grillo ricorda Casaleggio, cambiare si può

(ANSA) - ROMA, 12 APR - Il M5S ricorda Gianroberto Casaleggio con un breve post del blog di Grillo, a cui segue uno stralcio di un libro, pubblicato nel 2001, dal cofondatore del movimento morto un anno fa. "Ha lasciato un vuoto incolmabile in tutti noi. Gianroberto - si legge sul blog - ci ha insegnato tanto, soprattutto il potere dell'immaginazione per modificare la realtà e disegnare il futuro che vogliamo". "Il Web è morto, viva il web", è il titolo del libro e lo stralcio riportato parte con "una riflessione sul senso della vita lavorativa" per chiudersi con un 'suggerimento' da parte di Casaleggio, che dovrebbe valere per il rapporto con il lavoro ma anche con altre dimensioni della vita di ciascuno. "Suggerisco - scrive - di provare a cambiare e di usare l'immaginazione senza porsi dei limiti a priori. Ad applicare ed esercitare la sua volontà. Significato, volontà e immaginazione sono tre potenti talismani che chiunque possiede, di solito sono latenti, ma sono lì, a nostra completa disposizione.