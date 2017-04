Giochi: Adm, nel 2016 spesa complessiva a 19 mld di euro

(ANSA) - ROMA, 12 APR - Il settore dei giochi ha avuto nel 2016 una spesa complessiva di 19,0 miliardi di euro e un gettito erariale di circa 10,5 miliardi di euro (a fronte di un volume di giocate per complessivi 95,9 miliardi e vincite per 76,9 mld). Lo conferma la pubblicazione "Organizzazione, attività e statistica dell'Agenzia delle Dogane - Anno 2016" che fornisce anche informazioni relative al settore dei giochi. I Monopoli hanno effettuato anche il controllo di oltre 33 mila esercizi con l'accertamento di 223 violazioni penali e 549 misure cautelari. Sono stati, inoltre, inibiti 679 siti internet che operavano in violazione della vigente normativa in materia di gioco.