G7: amb. Tunisia, a Taormina ci sarà l''olio della Pace'

(ANSAmed) - ROMA, 12 APR - A Taormina gli ospiti del vertice del G7 riceveranno dalle autorità tunisine un 'olio della Pace', fatto con olive provenienti da Tunisia, Italia, Spagna e Grecia, e che intende rappresentare la solidarietà e la vicinanza tra i paesi del Mediterraneo. "E' normale che tra paesi vicini ci siano anche punti di disaccordo, come sulla questione delle olive tunisine" comprate dai produttori italiani. "Ma d'altra parte è normale che quando in Italia si sono ammalati gli ulivi, gli imprenditori privati italiani si siano rivolti al mercato tunisino. Non è colpa nostra, sono stati i romani che li hanno piantati centinaia di anni fa", ha affermato l'ambasciatore.