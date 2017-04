(ANSA) - MOSCA, 12 APR - "Abbiamo un annuncio importante da fare". Così, su Twitter, Alexei Navalni, liberato da pochi giorni, ha indetto un'altra giornata di protesta panrussa programmata per "il prossimo 12 giugno", ovvero in concomitanza con "la Festa della Russia". "Scendiamo in strada con i nostri slogan e la bandiera nazionale: abbiamo due mesi per prepararci e portare in piazza ancora più persone in un numero ancora maggiore di città". Lo scrive Navalni sul suo blog.