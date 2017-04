Assenteismo: sospesi 7 ispettori del lavoro di Pavia

(ANSA) PAVIA, 12 APR - Sette ispettori dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Pavia sono stati sospesi dal servizio per 12 mesi dopo essere stati indagati per i reati di truffa e falso continuato e per quello di assenza dal servizio dei pubblici dipendenti. Dagli accertamenti degli investigatori è emerso che gli ispettori avrebbero chiesto e percepito rimborsi per prestazioni non effettuate. Inoltre uscivano alcune ore prima della conclusione del servizio per recarsi a fare la spesa, accompagnavano e andavano a riprendere i propri figli durante l'orario di lavoro, indicavano falsamente di aver utilizzato il proprio mezzo personale per attività di servizio. Le indagini sono state coordinate dal procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti e dirette dal sostituto procuratore Roberto Valli.