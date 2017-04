Disabili: Pif, ancora in Sicilia non accade nulla

(ANSA) - PALERMO, 12 APR - "Sharon ha due genitori disabili e la sua adolescenza gliela abbiamo fregata. Sharon ha fatto quello che Rosario Crocetta e tutti i parlamentari regionali dovevano fare e non hanno fatto: ha assistito i disabili. Non è plausibile che ogni voce di capitolo della Regione abbia priorità sull'assistenza ai disabili. I soldi ci sono. Tra poco passeranno due mesi e non è successo nulla. La domanda era chiara a Crocetta: quando risolverai il problema dei disabili? Crocetta ha detto due mesi. Sono passati quasi due mesi e non è successo nulla". Lo ha detto Pif nel corso della manifestazione La marcia della dignità che si è svolta a Palermo. Dalla Cattedrale, dove l'arcivescovo di Palermo ha chiesto un minuto di silenzio "per dare voce a chi non ne ha", il corteo si è spostato davanti alla presidenza della Regione. Il Governatore Crocetta, che ha incontrato una delegazione di manifestanti, ha assicurato un emendamento per destinare ulteriori risorse, oltre a quelle già stanziate, per l'assistenza ai disabili.