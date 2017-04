Incidenti stradali: scuolabus contro auto a Osimo

(ANSA) - OSIMO (ANCONA), 12 APR - Un adulto è rimasto ferito e sei bambini sono stati portati in ospedale per accertamenti a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto un'auto e uno scuolabus. E' avvenuto intorno alle 13:30 a Osimo, lungo la strada provinciale 3 Valmusone, all'incrocio di Via Galliano. Secondo una prima ricostruzione, lo scuolabus si stava immettendo sulla provinciale quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con l'auto condotta da un 61enne del posto. Ad avere la peggio è stato l'uomo, che è stato trasportato in eliambulanza nell'ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. Sei bambini, dei 15 che viaggiavano sullo scuolabus, tutti alunni di scuole elementari e medie, sono stati portati al pronto soccorso, ma non sarebbero gravi, mentre gli altri sono stati riaffidati alle famiglie. Sul posto i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri.