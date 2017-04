Caso di meningite in una scuola media del Reggiano

Un caso accertato di meningite da meningococco tra gli studenti della scuola media di Roteglia-Castellarano (Reggio Emilia): lo riferisce un comunicato delle Direzioni delle Azienda USL di Modena e Reggio Emilia. La prima diagnosi è stata effettuata in ospedale a Sassuolo, dove il minorenne è stato trasportato nella notte. Subito posto in isolamento, è stato trasferito con urgenza al Policlinico di Modena, dove è ricoverato con prognosi riservata e sottoposto agli esami e alle terapie del caso.

Trattandosi di un caso di meningite da meningococco, i Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Ausl di Reggio Emilia e Modena hanno immediatamente attivato il protocollo previsto per la tutela della salute delle persone che sono entrate in contatto con il minore. In particolare gli operatori sanitari del Servizio di Igiene Pubblica di Reggio Emilia si recheranno oggi stesso presso la sede della scuola di Castellarano per consegnare, a scopo cautelativo, la profilassi antibiotica ai compagni di classe, agli insegnanti, agli operatori scolastici e agli altri contatti stretti dell’ammalato. Gli operatori dell’Ospedale di Sassuolo entrati in contatto col paziente sono già stati sottoposti a profilassi.

Si è in attesa di conoscere dal Laboratorio di riferimento il sierogruppo di meningococco in causa. I Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Ausl sono attivi per la ricerca degli altri possibili contatti a rischio.