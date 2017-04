Berlino: per procura federale Amri agì da solo

(ANSA) - BERLINO, 12 APR - La Procura federale tedesca è convinta che Anis Amri abbia compiuto da solo l'attentato contro un mercatino di Natale a Berlino che fece 12 morti. A oggi non sono emersi indizi che facciano pensare al coinvolgimento di altre persone in Germania nella fase di preparazione e realizzazione, si legge in una nota che fa il punto sulle indagini. Dal 10 novembre Amri ha iniziato a comunicare con un esponente dell'Isis all'estero, col quale è rimasto in contatto anche durante l'attentato. Da metà novembre le sue attività su internet cambiano: se fino ad allora i contenuti pornografici la facevano da padrone, da inizio dicembre consulta quasi solo siti jihadisti. Il 15 dicembre, cioè quattro giorni prima dell'attentato, è stato visto mentre tentava di aprire un camion parcheggiato lungo la Friedrich-Krause-Ufer, la stessa strada in cui ruberà il mezzo usato per la strage. Resta ignoto come sia arrivato da Berlino a Emmerich, attraversando tutta la Germania.