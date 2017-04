Suicida ragazzino Sri Lanka, procura Vicenza apre inchiesta

(ANSA) - VICENZA, 12 APR - Un fascicolo d'inchiesta con l'ipotesi di istigazione al suicidio è stato aperto dalla procura di Vicenza in relazione alla vicenda di un ragazzo di 16 anni, originario dello Skri Lanka, morto dopo aver ingerito dell'acido. Un gesto che, secondo i primi accertamenti, sarebbe stato legato alla fine di un rapporto con una ragazza italiana che non era ben visto dai genitori del giovane per motivi riguardanti le diverse tradizioni religiose ed etniche. Il sedicenne è morto nella notte tra notte tra lunedì e martedì scorsi all'ospedale di Bassano del Grappa. Ad accorgersi che stava male gli stessi genitori che, disperati, lo hanno portato d'urgenza al pronto soccorso. Tra le ipotesi, il fatto che il ragazzo possa aver ingerito l'acido non per porre fine ai suoi giorni ma come atto d'opposizione verso la famiglia. Domani sarà conferito l'incarico per l'autopsia. Attenzione, sul piano degli accertamenti dei carabinieri, è riservata all'analisi dei contatti sui social dal ragazzo.