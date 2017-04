(ANSA) - MADRID, 12 APR - Un guasto informatico ha messo in difficoltà oggi i tre aeroporti delle Baleari, Palma, Ibiza e Minorca, nella prima giornata di arrivi e partenze di turisti per la Settimana Santa. I tre aeroporti operano al 40% dall'inizio del pomeriggio dopo che il guasto registrato a Palma ha influito sul funzionamento dei sistemi di controllo aereo, secondo il gestore Eanire. Gli aerei già in volo hanno potuto atterrare, mentre sono stati rinviati diversi voli in partenza. L'Agenzia del traffico aereo spagnola Aena ha raccomandato ai viaggiatori in arrivo o in partenza nei tre aeroporti di verificare lo stato dei voli con le rispettive compagnie aeree.