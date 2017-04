Terremoto: ad Amatrice il primo centro polifunzionale

(ANSA) - ROMA, 12 APR - Un centro di aggregazione sociale con spazi ludico-ricreativi, ma anche un punto di riferimento per la formazione e per l'assistenza socio-sanitaria: sarà firmato domani a Roma, nella sede della Croce Rossa Italiana, il protocollo d'intesa per la costruzione del centro polifunzionale di Amatrice, grazie alla collaborazione del sindaco Sergio Pirozzi, della Cri, dell'Associazione Io Ci Sono Onlus e de Il Fatto Quotidiano. Il progetto è volto a restituire spazi di aggregazione alle comunità colpite dal terremoto del 24 agosto scorso; il centro avrà spazi di condivisione, poliambulatori, aule di formazione sulla prevenzione, sale cinema e un centro di informazione per la popolazione. Sarà finanziato con il sold out della partita Nazionale cantanti e attori contro la squadra della Protezione Civile, giocata a Rieti il 4 ottobre scorso, che ha permesso di raccogliere oltre 120.000 euro. (ANSA).