Sudafrica: decine di migliaia protestano contro presidente

(ANSA-AP) - JOHANNESBURG, 12 APR - Decine di migliaia di sudafricani sono scesi in piazza a Pretoria per protestare contro il presidente Jacob Zuma, nel giorno del suo 75/mo compleanno, chiedendone le dimissioni a causa degli scandali in cui è stato ripetutamente coinvolto e delle accuse di corruzione. Tra i motivi della protesta anche il 'licenziamento', a fine marzo, del rispettato ministro delle Finanze Pravin Gordhan. "Prenditi una vacanza permanente", era scritto su un cartello innalzato da un manifestante, mentre altri portavano una finta bara coperta con la bandiera sudafricana. Le proteste di oggi seguono quelle di venerdì scorso, esplose in tutto il Paese in seguito alle forti critiche nei confronti di Zuma all'interno dell'African national Congress, il partito al potere. Il presidente sudafricano, eletto nel 2009, è al suo secondo mandato ed è al centro di feroci critiche per la corruzione e la cattiva amministrazione in una delle più importanti economie africane.