Usa: scultore Toro Wall Street, via la 'Ragazza'

(ANSA) - NEW YORK, 12 APR - La statua della 'Ragazza senza paura' trasforma quella del Toro di Wall Street in un'immagine 'negativa' e andrebbe rimossa. E' l'accusa che lo scultore Arturo Di Modica muove alla citta' di New York, per aver consentito l'installazione della statua della 'Ragazza' davanti al suo Toro. Lo riporta l'Associated Press. Il messaggio del Toro e' quello di ''liberta' nel mondo, pace e forza'' spiega Di Modica, nato in Italia e naturalizzato americano, chiedendo tramite il suo avvocato lo spostamento della Ragazza. La statua della 'Ragazza senza paura' e' stata installata nella Giornata delle donne come simbolo delle sfide femminili. La richiesta di Di Modica potrebbe alimentare il dibattito.