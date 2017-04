Frontex,le Ong fanno un terzo soccorsi,un paradosso

(ANSA) - ROMA, 12 APR - E' un "paradosso" che le Ong facciano così tanti soccorsi di migranti in mare, circa 1/3, "quando non ci sono mai stati così tanti mezzi pubblici dispiegati in mare da Ue e Italia: una cosa abbastanza strana". A dirlo è Fabrice Leggeri, direttore di Frontex,l'agenzia europea per le frontiere responsabile dell'operazione Triton. La polemica sulle Ong sfruttate dagli scafisti come 'taxi' va avanti da mesi. Il direttore lancia accuse precise: "Attraverso le testimonianze di migranti", ha detto ascoltato in Commissione Difesa al Senato, si è riscontrato che "in alcuni casi gli scafisti danno telefoni ai migranti con i numeri delle Ong". Non ha precisato a quali Ong si riferisse. "Non siamo in mare per aiutare i trafficanti", ha detto il presidente di 'Sea-Eye',Michael Buschheuer, presente con un peschereccio nel Mediterraneo, "ma per salvare vite". E Riccardo Gatti, capo operazione Mediterraneo di Proactiva Openarms, mette in dubbio la veridicità delle testimonianze.