Killer ricercato: caccia continua, sparita una zattera

(ANSA) - BOLOGNA, 12 APR - La suggestione è che il killer in fuga possa spostarsi via acqua, nei canali tra Marmorta e Campotto dove continuerebbe a nascondersi. E' solo un'ipotesi, ma a questa conclusione porta la sparizione di una piccola imbarcazione, poco più che una zattera, nei luoghi in cui da sabato si cerca Norbert Feher-Igor Vaclavic, serbo indagato per due omicidi. Mentre la caccia all'uomo non si ferma e continua a dover fare i conti con una psicosi collettiva che porta i cittadini a segnalare ogni sospetto e gli inquirenti a verificare anche tante false piste, ha riaperto il bar 'Gallo' di Budrio dove la sera del primo aprile è stato ucciso Davide Fabbri. "Ricominciare è dura. L'ho fatto per lui: se era per me non avrei avuto voglia di andare avanti ma l'ho fatto per lui", ha detto la vedova, Maria Sirica. Fabbri è stata la prima vittima, durante un tentativo di rapina. Poi il killer è riapparso una settimana dopo a Portomaggiore, ha ucciso la guardia volontaria Verri e ha ferito l'agente di polizia provinciale Ravaglia.