Donna uccisa a Bergamo: trovate tracce dna di un uomo

(ANSA) - MILANO, 13 APR - Sono state trovate tracce di dna di un uomo su una guancia e su un dito di Daniela Roveri, la manager uccisa il 20 dicembre scorso nell'androne di casa nel quartiere Colognola, alle porte di Bergamo. E' quanto scrive l'Eco di Bergamo, spiegando che le due tracce potrebbero appartenere all'assassino dato che si trovano in punti compatibili con la dinamica dell'omicidio. Daniela Roveri venne assalita alle spalle e uccisa con una coltellata alla gola nel condominio dove abitava. Quella trovata è una traccia parziale nel quale è stato individuato il cromosoma Y, relativo alla linea paterna, che è già stata inviata alla Polizia scientifica di Torino, dove però le centinaia di comparazioni effettuate finora non hanno dato esito. A quattro mesi di distanza, è questa la prima possibile svolta nelle indagini di un omicidio del quale non è ancora chiaro neanche il movente.(ANSA).