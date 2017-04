Incidenti lavoro: un morto e un ferito grave nel Casertano

(ANSA) - CASERTA, 13 APR - Grave incidente sul lavoro questa mattina ad Aversa (Caserta), dove un operaio è morto cadendo da un ponteggio in via Giotto. Anche un secondo lavoratore che era sulla struttura è precipitato ed è ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale cittadino San Giuseppe Moscati. Sul posto gli agenti della Polizia di Stato.