Adescava ragazzine davanti oratorio nel Reggiano, arrestato

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 13 APR - Un uomo di 54 anni è stato arrestato dai carabinieri in un comune della Bassa reggiana dopo aver cercato di adescare ragazzine davanti a un oratorio. Sono stati i carabinieri a bloccarlo ieri sera dopo che, visibilmente ubriaco, ha avvicinato una minore di 14 anni cercando di trascinarla sulla sua auto. Le urla degli altri ragazzi presenti nella struttura lo hanno fatto desistere. La minorenne presa di mira si è fatta medicare per ecchimosi alle braccia giudicate guaribili in 5 giorni. Le indagini nei confronti dell'uomo, che deve rispondere di sequestro di minore, lesioni personali, induzione alla prostituzione e corruzione di minorenne, hanno fatto emergere come il 54enne nei giorni scorsi avesse molestato altre ragazzine, offrendo loro soldi in cambio di atti sessuali. Gli inquirenti cercano di capire se sia stato lo stesso uomo, nella mattinata di ieri, ad abbassarsi i pantaloni lasciandosi andare a un atto sessuale davanti a una scuola dello stesso comune della provincia reggiana. (ANSA).