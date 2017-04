Consip: Giarrusso, Renzi si vergogni, inchiesta interrotta

(ANSA) - ROMA, 13 APR - "Renzi adesso in tutte le sue ultime apparizioni pubbliche, prima su Consip stranamente non apriva mai bocca, va continuamente minacciando querele e intimidazioni giudiziarie nei confronti di alcuni giornali, del M5S e di tutti coloro che chiedono verità e giustizia e con aria spavalda afferma che 'noi non abbiamo alcun tipo di problema: si vada a sentenza'". Lo afferma in una nota Mario Michele Giarrusso, senatore del Movimento 5 Stelle. "Sappiamo tutti che l'inchiesta è stata pesantemente sabotata. Intenzionalmente fatta interrompere attraverso la rivelazione del segreto d'indagine (reato contestato al suo braccio destro il Ministro Lotti). La soffiata, dunque, è stata tempestiva. Le cimici rinvenute e rimosse. E l'indagine definitivamente compromessa. Chiaro che adesso ha fretta. La smetta e si vergogni quando parla", conclude Giarrusso.