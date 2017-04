Killer ricercato: ferito migliora, stop a coma farmacologico

(ANSA) - FERRARA, 13 APR - Migliorano, anche se la prognosi resta riservata, le condizioni di Marco Ravaglia, 53 anni, la guardia provinciale ferita sabato sera all'addome e all'avambraccio da Igor Vaclavic alias Norbert Feher nella sparatoria in cui è rimasto ucciso Valerio Verri, 62 anni, guardia ecologica volontaria, nella zona di Portomaggiore. L'uomo, la cui situazione era stata definita 'critica' dai sanitari al suo arrivo con l'eliambulanza all'ospedale Bufalini di Cesena, ha subito già quattro interventi chirurgici, il primo dei quali nell'immediatezza del ricovero. Non è più in coma farmacologico, ma in una condizione di sedazione controllata, e il decorso viene definito regolare dai medici. (ANSA).